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У Канаді провінція запровадить податок для невакцинованих від Covid-19

Середа, 12 січня 2022, 13:30

Канадська провінція Квебек стягуватиме податок на здоров'я з жителів, які не вакциновані проти Covid-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.

Квебек, в якому зареєстровано найбільшу кількість смертей від коронавірусу у Канаді, нині бореться зі зростанням кількості випадків.

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Тільки близько 12,8% жителів Квебеку не щеплені, але вони становлять майже половину всіх госпіталізованих випадків.

Згідно з федеральними даними, на 1 січня трохи більше за 85% жителів Квебеку отримали хоча б одну дозу вакцини.

Прем'єр провінції Франсуа Лего заявив на пресконференції, що люди, які не отримали першої дози вакцини, мають заплатити "внесок". Його розмір ще не визначено, але, за словами Лего, він буде "значним".

У вівторок кількість загиблих у Квебеку від коронавірусу досягла 12 028 людей. Це сталося після того, як за попередні 24 години було зареєстровано 62 смерті. Щоденна цифра відповідає рівню січня 2021 року - до того, як у провінції почалася масова вакцинація.

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Відсоток пацієнтів із Covid-19, які перебувають у реанімації, та які не були вакциновані, становить 45%.

Лікарні в Монреалі, найбільшому місті провінції, майже заповнені на 100%, і вже почали обмежувати лікування, не пов'язане з Covid-19.

Квебек - не єдиний регіон у світі, який прагне накласти фінансовий штраф на тих, хто не хоче вакцинуватися. Починаючи з кінця цього місяця, греки, старші за 60 років, повинні сплачувати штраф у розмірі 100 євро за кожен місяць, протягом якого вони залишаються нещепленими.

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Канада Коронавірус Вакцини

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