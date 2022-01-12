В Канаде провинция введет налог для невакцинированных от Covid-19

Канадская провинция Квебек будет взимать налог на здоровье с жителей, не вакцинированных против Covid-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Квебек, в котором зарегистрировано самое большое количество смертей от коронавируса в Канаде, сейчас борется с ростом числа случаев.

Только около 12,8% жителей Квебека не привиты, но они составляют почти половину всех госпитализированных случаев.

Согласно федеральным данным, на 1 января чуть больше 85% жителей Квебека получили хотя бы одну дозу вакцины.

Премьер провинции Франсуа Лего заявил на пресс-конференции, что люди, не получившие первую дозу вакцины, должны будут заплатить "взнос". Его размер еще не определен, но, по словам Лего, он будет "значительным".

Во вторник количество погибших в Квебеке от коронавируса достигло 12 028 человек. Это произошло после того, как за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 62 смерти. Ежедневная цифра соответствует уровню января 2021 - до того, как в провинции началась массовая вакцинация.

Процент пациентов с Covid-19, которые находятся в реанимации и не были вакцинированы, составляет 45%.

Больницы в Монреале, крупнейшем городе провинции, почти заполнены на 100%, и уже начали ограничивать лечение, не связанное с Covid-19.

Квебек – не единственный регион в мире, стремящийся наложить финансовый штраф на тех, кто не хочет вакцинироваться. Начиная с конца этого месяца, греки старше 60 лет должны платить штраф в размере 100 евро за каждый месяц, в течение которого они остаются непривитыми.