Президент Німеччини закликав до ретельного обговорення ідеї обов’язкової вакцинації

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав у середу до ретельних обговорень щодо планів обов’язкової вакцинації від коронавірусу в країні, заявивши, що такий різкий захід має бути всебічно обґрунтованим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Канцлер Олаф Шольц підтримав заклики щодо обов’язкової вакцинації, і, як очікується, законодавці почнуть обговорювати відповідний законопроєкт пізніше цього місяця. Опитування показують, що більшість людей у ​​Німеччині підтримують обов’язкову вакцинацію проти COVID-19.

"Виняткова ситуація з пандемією посилює тиск на державу, але це не замінює вимогу зважувати аргументи та збалансовувати інтереси", – сказав Штайнмаєр перед круглим столом з громадянами з цього питання.

"Обов’язкові вакцини означають обов’язкові обговорення", – додав він.

Штайнмаєр, роль якого в основному церемоніальна, сказав, що він не стане на якусь сторону в дебатах, але закликав учасників "поважати інші позиції, але також поважати факти та розум, які повинні бути і залишатися нашою спільною валютою".

Він відкинув як "повну нісенітницю твердження про те, що пандемія коронавірусу перетворила Німеччину на диктатуру", заявивши, що такі звинувачення видають зневагу до німецьких демократичних інститутів і верховенства права.

У Німеччині у середу повідомили про 80 ​​430 нових підтверджених випадків COVID-19 за один день, що є новим рекордом з початку пандемії.