Каллас каже, що ЄС намагається переконати США посилити тиск на Росію

Європейські політики намагаються переконати партнерів зі США в тому, що для завершення війни в Україні треба тиснути на Росію.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з безпекової політики Кая Каллас на полях саміту лідерів ЄС 16 жовтня.

Каллас розповіла, як Європа хоче переконати США в необхідності тиснути на Кремль.

"Ми намагаємося переконати наших американських партнерів, що, якщо ми хочемо завершити цю війну, то повинні посилити тиск на агресора. Тому що йдеться не лише про те, щоб завершити цю війну, а й про те, щоб гарантувати, що Росія більше не розпочинатиме нових воєн", – заявила Каллас.

Вона повідомила, що підготувала разом з міністрами закордонних справ ЄС "перелік вимог – перелік європейських безпекових занепокоєнь, які ми також повинні представити Росії, а не віддавати їй усе, у чому вона зацікавлена, не отримавши при цьому певних поступок і з російського боку."

"Але, звичайно, ви бачите, що з нашими американськими союзниками це дуже складно", – констатувала головна дипломатка ЄС.

Вона додала, що американські Starlink справді необхідні Україні, і, на жаль, "у короткостроковій перспективі Європа не може замінити цю спроможність".

"Саме тому ми сьогодні також проводимо дискусію щодо оборонної готовності", – повідомила Каллас.

Вона також порушила питання використання заморожених активів РФ на користь України.

"Ми домовилися не повертати заморожені активи, доки Росія не виплатить репарації Україні. Україні ці гроші потрібні просто зараз. Тому потрібно працювати над механізмами солідарності, щоб розподілити ризики між державами-членами, аби ми справді могли допомогти Україні", – підсумувала Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 жовтня у Брюсселі, в другий день саміту лідерів ЄС, буде обговорене питання підтримки України за участі президента України Володимира Зеленського. Очільники ЄС вже публічно запевнили президента України у тому, що санкції проти РФ у жодному разі не будуть послаблені.

У той самий час, очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї використання заморожених активів Центробанку РФ на користь України.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що на саміті лідерів ЄС 15-16 жовтня не буде рішень про фінансування України та росактиви через відсутність згоди з цього приводу.