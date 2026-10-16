ППО, енергетика, кластери: Зеленський розповів, про що говорив з лідерами інституцій ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він написав в Telegram, передає "Європейська правда".

Зеленський оцінив зустріч як хорошу.

"Сьогодні ми говорили про подальшу допомогу, передусім про наші потреби в енергетиці та ППО. Обговорили й підтримку нашої фінансової стійкості, зокрема на наступний рік. Також скоординували роботу на євроінтеграційному треку", – написав він.

За його словами, важливо, що цього тижня були відкриті нові переговорні кластери.

"Працюємо над тим, щоб до кінця цього року відкрити решту два", – додав Зеленський.

Він також вказав на те, що зараз немає жодних сигналів від Росії про те, що вона готова закінчувати цю свою війну.

"Потрібне європейське лідерство, щоб був достатній захист життя від цього російського терору. Цінуємо, що всі рішення, про які домовляємося, оперативно реалізуються", – написав Зеленський.

Керівники Євросоюзу у п'ятницю публічно запевнили президента України у тому, що санкції проти РФ у жодному разі не будуть послаблені.

Вони також заявили, що вступні переговори України та ЄС планують повноцінно запустити до кінця року, коли Україна та ЄС, як очікується, відкриють решту переговорних кластерів.