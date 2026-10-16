Прем'єрка Данії заперечила Трампу, що з Путіним легше мати справу, ніж з Зеленським

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен відреагувала на свіжі заяви президента США Дональда Трампа про те, що із президентом України Володимиром Зеленський складніше мати справу, ніж із правителем РФ Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала перед початком другого дня засідання Європейської ради 16 жовтня, її слова наводить DR.

Кореспондент "Данського радіо" нагадав заяву Трампа, який сказав, що співпрацювати з Путіним легше, ніж із Зеленським, та запитав, чи означає це, що Данія та Європа більше не можуть розглядати США як союзника в боротьбі України проти Росії.

"Я не погоджуюся з тим, що було сказано минулої ночі, і в принципі не вірю, що Путіну можна довіряти. Я також не вважаю, що слід співпрацювати з Росією", – відповіла на слова Трампа Фредеріксен.

Вона зазначила, що має зовсім інший погляд на Зеленського, ніж президент США.

"Ми, звичайно, по-різному дивимося на це. Я вважаю важливим, щоб усі в НАТО розуміли: коли на Європу нападають, під загрозою опиняється безпека Європи, а отже, і безпека Альянсу, тому я вважаю, що ми маємо й надалі захищати себе, і я вважаю, що ми маємо продовжувати нарощувати озброєння", – додала Фредеріксен.

Глава уряду Данії наголосила, що досі Європі вдавалося зберігати єдність НАТО, і європейці змогли також тісно співпрацювати з американцями щодо України. Але, додала Фредеріксен, вона "не погоджується з деякими з тих висловлювань, що лунають зараз".

Фредеріксен також заявила, що в України закінчуються гроші, а заморожені активи РФ – одне з найкращих рішень для вирішення цієї проблеми.

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Newmax, що президент Володимир Зеленський "не та людина", з якою Штатам варто мати справу. При цьому Трамп вважає, що із Зеленським мати справу складніше, ніж із Путіним.