Президент Германии призвал к тщательному обсуждению идеи обязательной вакцинации

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал в среду к тщательным обсуждениям планов обязательной вакцинации от коронавируса в стране, заявив, что такая резкая мера должна быть всесторонне обоснованной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Канцлер Олаф Шольц поддержал призывы об обязательной вакцинации, и, как ожидается, законодатели начнут обсуждать соответствующий законопроект позже в этом месяце. Опросы показывают, что большинство людей в Германии поддерживают обязательную вакцинацию против COVID-19.

"Исключительная ситуация с пандемией усиливает давление на государство, но это не заменяет требование взвешивать аргументы и сбалансировать интересы", – сказал Штайнмайер перед круглым столом с гражданами по этому вопросу.

"Обязательные вакцины означают обязательные обсуждения", - добавил он.

Штайнмайер, роль которого в основном церемониальная, сказал, что он не станет на какую-либо сторону в дебатах, но призвал участников "уважать другие позиции, но также уважать факты и разум, которые должны быть и оставаться нашей общей валютой".

Он отверг как "полную чушь утверждения о том, что пандемия коронавируса превратила Германию в диктатуру", заявив, что такие обвинения выдают пренебрежение к германским демократическим институтам и верховенству права.

В Германии в среду сообщили о 80 430 новых подтвержденных случаях COVID-19 за один день, что является новым рекордом с начала пандемии.