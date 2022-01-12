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Укр / Рус

США: Росія на переговорах з НАТО не обіцяла деескалацію

Середа, 12 січня 2022, 16:57

На засідання Ради НАТО-Росія делегація з Москви не давала обіцянок зробити кроки для деескалації ситуації на кордоні з Україною.

Про це заявила на пресконференції у Брюсселі після засідання заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє "Європейська правда"

"Не було зобов’язань щодо деескалації (з боку РФ. - Ред.). Також не було заяви, що її не буде", - сказала Шерман.

"Вони могутня країна і той факт, що вони відчувають загрозу від України, меншої демократії, яка ще розвивається, важко зрозуміти, чесно кажучи. Навіщо їм потрібно 100 тисяч військових на кордоні, які вони кажуть не для вторгнення, а для навчань?", - додала заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Генсек НАТО заявив, що Україна не становить загрози для Росії і нинішня криза із нарощуванням військ на кордоні створена саме Москвою.

Про підготовку до зустрічі дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

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