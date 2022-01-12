США: Россия на переговорах с НАТО не обещала деэскалацию

На заседании Совета Россия-НАТО делегация из Москвы не давала обещаний сделать шаги для деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе после заседания заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает "Европейская правда"

"Не было обязательств по деэскалации (со стороны РФ. - Ред.). Также не было и заявления, что ее не будет", - сказала Шерман.

"Они могучая страна, и тот факт, что они испытывают угрозу от Украины, еще развивающейся меньшей демократии, трудно понять, честно говоря. Зачем им нужно 100 тысяч военных на границе, как они говорят, не для вторжения, а для учений?" – добавила заместитель госсекретаря США.

Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Генсек НАТО заявил, что Украина не представляет угрозы для России и нынешний кризис с наращиванием войск на границе создан именно Москвой.

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