Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

США: Россия на переговорах с НАТО не обещала деэскалацию

Среда, 12 января 2022, 16:57

На заседании Совета Россия-НАТО делегация из Москвы не давала обещаний сделать шаги для деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе после заседания заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает "Европейская правда"

"Не было обязательств по деэскалации (со стороны РФ. - Ред.). Также не было и заявления, что ее не будет", - сказала Шерман.

"Они могучая страна, и тот факт, что они испытывают угрозу от Украины, еще развивающейся меньшей демократии, трудно понять, честно говоря. Зачем им нужно 100 тысяч военных на границе, как они говорят, не для вторжения, а для учений?" – добавила заместитель госсекретаря США.

Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Генсек НАТО заявил, что Украина не представляет угрозы для России и нынешний кризис с наращиванием войск на границе создан именно Москвой.

О подготовке ко встрече смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии

Дальнейшие шаги против Украины будут иметь реальную цену и серьезные последствия для РФ. У ЕС есть пути и средства для продвижения наших интересов и интересов наших партнеров (укр.)
12 января 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности

Какие переговорные стратегии избрали США и РФ и что это значит для Украины

Несмотря на отсутствие результатов, женевские переговоры США и РФ не прошли даром. Какие последствия они будут иметь и что это значит для Украины? (укр.)
12 января 2022 — Александр Краев, "Українська призма"

Как возникли новые требования России к США и НАТО

Россия не скрывает желания изменить мир, или, по крайней мере, европейский континент, "под себя". Понять это несложно... (укр.)
12 января 2022 — Наталья Ищенко, журналистка