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Укр / Рус

Країни Балтії ведуть переговори про збільшення військ НАТО на своїй території - прем'єрка Естонії

Середа, 12 січня 2022, 17:32

Країни Балтії обговорюють із союзниками по НАТО збільшення військових сил на їхній території, щоб стримувати Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв’ю Reuters.

"Звичайно, ми обговорюємо з нашими союзниками збільшення їхньої присутності тут, щоб діяти як стримуючий фактор", - сказала Каллас, не вдаючись в деталі.

"Якщо ви подивитеся на карту, то країни Балтії – це півострів НАТО, і тому у нас є свої турботи", - додала вона.

Один дипломат НАТО на умовах анонімності сказав, що питання про додаткові розгортання в країнах Балтії можуть обговорити міністри оборони країн Альянсу на зустрічі у середині лютого.

Підрозділи НАТО були розгорнуті в Литві, Латвії, Естонії та Польщі після того, як Росія анексувала Крим від України у 2014 році. Вони складаються з 1000 військовослужбовців кожен.

Каллас сказала, що можливе збільшення існуючих підрозділів. За її словами, Захід міг би вести конструктивні переговори з Москвою, але також повинен дати Кремлю зрозуміти, що якщо він загострить ситуацію в Україні, то заплатить високу ціну.

"Я думаю, що ми не повинні потрапляти в пастку, обговорюючи те, що може зробити Захід, тому що Захід не зробив нічого поганого. Захід не створив військових груп для нападу на Росію", - сказала Каллас.

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