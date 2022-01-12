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Росія назвала умову відновлення роботи місії при НАТО

Середа, 12 січня 2022, 19:32

Росія не закрила своє представництво при НАТО, а призупинила його роботу і може відновити її за певних умов.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко після засідання Ради Росія – НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на РБК.

"Я хочу привернути вашу увагу до того, що ми не закрили нашу місію, а ми призупинили її роботу. Якщо і коли НАТО розвернеться все-таки і ляже на інший курс, який дозволить вбудуватись у колективні зусилля щодо побудови безпеки, я не виключаю, що наша дипломатична присутність тут може бути відновлена", - сказав Грушко.

За словами заступника міністра, Росії "вдалося донести до членів альянсу, що ситуація стає нетерпимою, і що в якийсь момент ризики, пов'язані з продовженням нинішнього курсу НАТО, можуть переважити ті переваги, які вони сьогодні хочуть отримати".

"Сьогодні багато хто зрозумів, що цій історії рано чи пізно настане кінець, і він може виглядати по-різному. Ми за те, щоб вийти з цієї ситуації, використовуючи мирні засоби, знову ж таки, на основі розумного балансу", - наголосив Грушко.

Детальніше про підсумки зустрічі дивіться у відео ЄвроПравди: Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

Раніше генсек НАТО заявив, що представництво Росії при НАТО і офіс НАТО у Москві можуть бути відновлені у майбутньому, але поки домовленості про це ще немає.

Нагадаємо, держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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