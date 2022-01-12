Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Россия назвала условие возобновления работы миссии при НАТО

Среда, 12 января 2022, 19:32

Россия не закрыла свое представительство при НАТО, а приостановило его работу и может возобновить ее при определенных условиях.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Я хочу привлечь ваше внимание к тому, что мы не закрыли нашу миссию, а мы приостановили ее работу. Если и когда НАТО развернется все-таки и ляжет на другой курс, который позволит встроится в коллективные усилия по построению безопасности, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено", — сказал Грушко.

По словам замминистра, России "удалось донести до членов альянса, что ситуация становится нетерпимой, и что в какой-то момент риски, связанные с продолжением нынешнего курса НАТО могут перевесить те преимущества, которые они сегодня хотят извлечь".

"Сегодня многие поняли, что этой истории рано или поздно наступит конец, и он может выглядеть по-разному. Мы за то, чтобы выйти из этой ситуации, используя мирные средства, опять же, на основе разумного баланса", - подчеркнул Грушко.

Ранее генсек НАТО заявил, что представительство России при НАТО и офис НАТО в Москве могут быть возобновлены в будущем, но пока договоренности об этом еще нет.

Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Альянс

Статьи

Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии

Дальнейшие шаги против Украины будут иметь реальную цену и серьезные последствия для РФ. У ЕС есть пути и средства для продвижения наших интересов и интересов наших партнеров (укр.)
12 января 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности

Какие переговорные стратегии избрали США и РФ и что это значит для Украины

Несмотря на отсутствие результатов, женевские переговоры США и РФ не прошли даром. Какие последствия они будут иметь и что это значит для Украины? (укр.)
12 января 2022 — Александр Краев, "Українська призма"

Как возникли новые требования России к США и НАТО

Россия не скрывает желания изменить мир, или, по крайней мере, европейский континент, "под себя". Понять это несложно... (укр.)
12 января 2022 — Наталья Ищенко, журналистка