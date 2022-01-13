Парламент Чехії протягом 22 годин так і не зміг висловити довіру новому уряду

Палата депутатів парламенту Чехії зробила перерву в засіданні, на якому депутати мали висловити довіру новому уряду на чолі з Петром Фіалою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Спікерка нижньої палати Маркета Пекарова Адамова перервала засідання до вечора 13 січня на підставі домовленості між депутатськими фракціями та прохання опозиційної SPD.

Дебати щодо запиту Кабміну про довіру розпочалися вранці в середу і тривали всю ніч.

Саме засідання тривало 20,5 години, а з обідньою перервою нижня палата засідала 22 години.

Лідер опозиційної SPD Томіо Окамура хоче використати перерву для засідання фракції, на якому обговорити розслідування ЗМІ щодо фінансування "Партії мерів", яка входить до коаліції. На думку Окамури, прем’єр має закликати главу МВС з цієї партії подати у відставку.

Нагадаємо, посол України у Чехії Євген Перебийніс бачить підстави очікувати, що з приходом до влади нового уряду Петра Фіали підтримка Чехією України помітно посилиться, до рівня країн, які зараз називають найбільшими друзями України.

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