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Парламент Чехии в течение 22 часов так и не смог выразить доверие новому правительству

Четверг, 13 января 2022, 09:43

Палата депутатов парламента Чехии сделала перерыв в заседании, на котором депутаты должны выразить доверие новому правительству во главе с Петром Фиалой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Спикер нижней палаты Маркета Пекарова Адамова прервала заседание до вечера 13 января на основании договоренности между депутатскими фракциями и просьбой оппозиционной SPD.

Дебаты по запросу Кабмина о доверии начались утром в среду и продолжались всю ночь.

Само заседание длилось 20,5 часов, а с обеденным перерывом нижняя палата заседала 22 часа.

Лидер оппозиционной SPD Томио Окамура хочет использовать перерыв для заседания фракции, на котором обсудить расследование СМИ по финансированию "Партии мэров", входящей в коалицию. По мнению Окамуры, премьер должен призвать главу МВД от этой партии подать в отставку.

Напомним, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис видит основания ожидать, что с приходом к власти нового правительства Петра Фиалы поддержка Чехией Украины заметно усилится до уровня стран, которые сейчас называют крупнейшими друзьями Украины.

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Чехия

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