Жодного потурання агресії і погрозам: США в ОБСЄ рішуче виступили проти шантажу з боку РФ

Представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер виступив проти шантажу, агресії і погроз як засобу досягнення поставлених цілей.

Про це він заявив, відповідаючи на виступ чинного голови ОБСЄ Збігнева Рау, повідомляє "Європейська правда".

Карпентер привітав пропозицію Рау використовувати ОБСЄ як місце для активізації обговорення європейської безпеки.

"Ми розглядаємо неспровоковані дії Росії щодо України як негайний і невідкладний виклик миру та безпеці в регіоні ОБСЄ. Ми маємо бажання і перевагу продовжити дипломатію та деескалацію на основі розмов тут і в інших місцях цього тижня", - зазначив він.

"Готуючись до відкритого діалогу про те, як зміцнити безпеку на благо всіх, ми повинні рішуче відкинути шантаж і ніколи не допускати, щоб агресія та погрози були винагороджені. Ми повинні рішуче захищати, а не розмивати наші основоположні принципи та зобов’язання", - наголосив дипломат.

Він також рішуче виступив проти встановлення "явних чи мовчазних сфер впливу", обмежень суверенного права націй обирати власні альянси, а також проти привілеїв щодо вимог безпеки однієї держави над вимогами іншої.

"Ми ведемо дискусію в рамках двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності між США і Росією. Вчора ми відновили участь у Раді НАТО-Росія. І ми готові почати працювати тут, в ОБСЄ. Ми підготувалися до серйозної дискусії, хоча – чи, можливо, саме тому – ми вважаємо недавні дії Росії в Україні та її анексію Криму за своєю природою небезпечними та дестабілізуючими. Суть полягає в наступному: нам потрібна серйозна дискусія про те, що ми можемо зробити, щоб зменшити незахищеність і зміцнити довіру, і ми готові приступити до роботи", - наголосив Карпентер.

Як повідомлялося, Збігнєв Рау на початку засідання ради ОБСЄ заявив, що Європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди