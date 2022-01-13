Никакого потакания агрессии и угрозам: США в ОБСЕ решительно выступили против шантажа со стороны РФ

Представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер выступил против шантажа, агрессии и угроз как средства достижения поставленных целей.

Об этом он заявил, отвечая на выступление действующего главы ОБСЕ Збигнева Рау, сообщает "Европейская правда".

Карпентер приветствовал предложение Рау использовать ОБСЕ как место для активизации обсуждения европейской безопасности.

"Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как немедленный и безотлагательный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ. У нас есть желание продолжить дипломатию и деэскалацию на основе разговоров здесь и в других местах на этой неделе", - отметил он.

"Готовясь к открытому диалогу о том, как укрепить безопасность во благо всех, мы должны решительно отвергнуть шантаж и никогда не допускать, чтобы агрессия и угрозы были вознаграждены. Мы должны решительно защищать, а не размывать наши основополагающие принципы и обязательства", - подчеркнул дипломат.

Он также решительно выступил против установления "явных или молчаливых сфер влияния", ограничений суверенного права наций избирать собственные альянсы, а также против привилегий по требованиям безопасности одного государства над требованиями другого.

"Мы ведем дискуссию в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности между США и Россией. Вчера мы возобновили участие в Совете НАТО-Россия. И мы готовы начать работать здесь, в ОБСЕ. Мы подготовились к серьезной дискуссии, хотя – или, возможно, именно поэтому - мы считаем недавние действия России в Украине и ее аннексию Крыма по своей природе опасными и дестабилизирующими", – подчеркнул Карпентер.

Как сообщалось, Збигнев Рау в начале заседания совета ОБСЕ заявил, что Европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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