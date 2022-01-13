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Президент Естонії: військова ескалація РФ на кордоні України не припиняється

Четвер, 13 січня 2022, 15:25

Президент Естонії Алар Каріс закликав РФ до деескалації, заявивши, що нарощування російських військ біля кордонів України не припиняється. 

Із такою заявою Каріс виступив після зустрічі з генсеком НАТО у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"З Єнсом Столтенбергом обмінялися думками про напруженість, створювану Росією. Хочу наголосити, що військова ескалація на кордоні України не припиняється. Ми закликаємо Росію до деескалації, до конструктивного діалогу та підвищення прозорості", з заявив Каріс у своєму Twitter.ґ

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Він додав, що НАТО є і буде основою оборони Естонії та євроатлантичної безпеки. 

"Але, можливо, ще важливішим є те, що це форум, на якому союзники виробляють загальну оцінку проблеми безпеки і вирішують, як реагувати", - зазначив естонський президент.

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Естонія Росія Україна-НАТО Альянс

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