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Президент Эстонии: военная эскалация РФ на границе Украины не прекращается

Четверг, 13 января 2022, 15:25

Президент Эстонии Алар Карис призвал РФ к деэскалации, заявив, что наращивание российских войск у границ Украины не прекращается.

С таким заявлением Карис выступил после встречи с генсеком НАТО в четверг, сообщает "Европейская правда".

"С Йенсом Столтенбергом обменялись мнениями о напряженности, создаваемой Россией. Хочу подчеркнуть, что военная эскалация на границе Украины не прекращается. Мы призываем Россию к деэскалации, к конструктивному диалогу и повышению прозрачности", - заявил Карис в своем Twitter.

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Он добавил, что НАТО является основой обороны Эстонии и евроатлантической безопасности.

"Но, возможно, еще важнее то, что это форум, на котором союзники производят общую оценку проблемы безопасности и решают, как реагировать", - отметил эстонский президент.

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Эстония Россия Украина-НАТО Альянс

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