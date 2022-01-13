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Греція  і Туреччина обмінялись претензіями з приводу історичного минулого

Четвер, 13 січня 2022, 16:29

Президентка Греції у промові згадала про понтійських греків, які колись проживали на території сучасної Туреччини; МЗС Туреччини відреагувало на це різкою заявою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Заява президентки Катерини Сакелларопулу пролунала під час презентації проєкту культурного центру, присвяченого історії понтійських греків, на території колишнього аеропорту Еллінікон. 

Вона згадала, що трагічна історія понтійських греків включала переслідування, вбивства та спроби примусової ісламізації і що їм довелося залишити рідні місця у Малій Азії.  

В МЗС Туреччини назвали її слова "безпідставними" і такими, що викривлюють історичне минуле. 

"Ці звинувачення не змінюють факту, що Греція намагалася окупувати Анатолію, а грецька армія скоїла нелюдські злочини, зокрема проти невинних мирних мешканців у Західній Анатолії", - заявили в МЗС Туреччини.

У заяві додали, що часті "фальшиві звинувачення" з боку Греції з приводу спільної історії заважають налагодити діалог для вирішення нинішніх проблем між країнами.

Відносини між Грецією і Туреччиною залишаються напруженими через низку питань, у тому числі суперечки щодо розмірів їхніх континентальних шельфів та меж їхніх територіальних вод.

У 2020 році в Греції викликало обурення рішення Туреччини перетворити на мечеть Святу Софію, що понад 80 років мала статус музею. Країна сприймає Святу Софію як свою культурну спадщину.

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Греція Туреччина

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