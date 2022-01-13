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Укр / Рус

Греция и Турция обменялись претензиями по поводу исторического прошлого

Четверг, 13 января 2022, 16:29

Президент Греции в речи упомянула о понтийских греках, когда-то проживавших на территории современной Турции; МИД Турции отреагировал на это резким заявлением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Заявление президентши Екатерины Сакелларопулу прозвучало во время презентации проекта культурного центра, посвященного истории понтийских греков, на территории бывшего аэропорта Эллиникона.

Она вспомнила, что трагическая история понтийских греков включала в себя преследования, убийства и попытки принудительной исламизации и что им пришлось покинуть родные места в Малой Азии.

В МИД Турции назвали ее слова "безосновательными" и искажающими историческое прошлое.

"Эти обвинения не изменяют факта, что Греция пыталась оккупировать Анатолию, а греческая армия совершила бесчеловечные преступления, в частности, против невинных мирных жителей в Западной Анатолии", - заявили в МИД Турции.

В заявлении добавили, что частые "фальшивые обвинения" со стороны Греции по поводу общей истории мешают наладить диалог для решения нынешних проблем между странами.

Отношения между Грецией и Турцией остаются напряженными из-за ряда вопросов, в том числе спора относительно размеров их континентальных шельфов и границ их территориальных вод.

В 2020 году в Греции вызвало возмущение решение Турции превратить в мечеть Святую Софию, более 80 лет имевшую статус музея. Страна воспринимает Святую Софию как свое культурное наследие.

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Греция Турция

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