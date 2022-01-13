Нідерланди послаблять COVID-обмеження попри нову хвилю інфекцій

Коронавірусні обмеження в Нідерландах будуть ослаблені з суботи, незважаючи на хвилю нових інфекцій через варіант "Омікрон".

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Другорядним магазинам, перукарням та спортивним залам буде дозволено відкритись для обмеженої кількості клієнтів. Студентам можна буде повернутися до коледжів та університетів.

Бари, ресторани, театри, музеї та інші громадські місця залишаться зачиненими. Уряд офіційно ухвалить рішення про зміни у п'ятницю.

Громадські місця, за винятком магазинів першої необхідності, були закриті з середини грудня на тлі нової хвилі захворювання та погіршення ситуації у лікарнях.

З того часу кількість госпіталізованих з коронавірусом зменшилася, але очікується, що найближчими тижнями цифри знову зростуть, оскільки кількість нових інфекцій підскочила до рекордного рівня відтоді, як "Омікрон" став домінуючим варіантом.

Поліпшення ситуації в лікарнях посилило тиск на уряд з метою ослаблення обмежень, особливо з боку власників магазинів у районах, близьких до кордонів Німеччини та Бельгії, які заявили, що клієнти відправляються за покупками за кордон.

Місцева влада на півдні та сході Нідерландів цього тижня заявила, що не втручатиметься, якщо магазини вирішать ігнорувати накази про закриття.

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