Нидерланды ослабят COVID-ограничениz, несмотря на новую волну инфекций

Коронавирусные ограничения в Нидерландах будут ослаблены с субботы, несмотря на волну новых инфекций из-за варианта "Омикрон".

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Магазинам второстепенной важности, парикмахерским и спортивным залам будет разрешено открыться для ограниченного числа клиентов. Студентам можно будет вернуться в колледжи и университеты.

Бары, рестораны, театры, музеи и другие общественные места останутся закрытыми.

Правительство официально примет решение об изменениях в пятницу.

Общественные места, за исключением магазинов первой необходимости, были закрыты с середины декабря на фоне новой волны заболевания и ухудшения ситуации в больницах.

С тех пор количество госпитализированных с коронавирусом уменьшилось, но ожидается, что в ближайшие недели цифры снова вырастут, поскольку количество новых инфекций подскочило до рекордного уровня с тех пор, как "Омикрон" стал доминирующим вариантом.

Улучшение ситуации в больницах усилило давление на правительство с целью ослабления ограничений, особенно со стороны владельцев магазинов в районах, близких к границам Германии и Бельгии, которые заявили, что клиенты теперь отправляются за покупками за границу.

Местные власти на юге и востоке Нидерландов на этой неделе заявили, что не будут вмешиваться, если магазины решат игнорировать приказы о закрытии.