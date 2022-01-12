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Нуланд: санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну будуть болісні

Середа, 12 січня 2022, 08:44

Санкції, які готують США і ЄС у разі нового вторгнення Росії в Україну, можуть бути не ідентичні, але будуть болісні.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на брифінгу Держдепартаменту на питання про потенційну стурбованість Європи негативними наслідками санкцій проти РФ і можливим припиненням поставок російського газу, Нуланд сказала, що вона "твердо переконана", що ЄС і США введуть суворі обмеження у разі агресії Кремля.

"Ми працюємо над цим 2,5 місяці на кожному рівні і маємо широке спільне розуміння того, які види інтенсивних фінансових заходів нам доведеться вжити, а також в контексті експортних обмежень", - зазначила Нуланд.

"США можуть вжити один комплекс заходів, а Європа та інші союзники – паралельні заходи, які можуть бути не зовсім ідентичними, але однаково болісними", – додала вона.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що РФ понесе величезні втрати у разі нового вторгнення в Україну.

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