Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

МЗС Польщі засудило кібератаку проти України

П'ятниця, 14 січня 2022, 13:44

МЗС Польщі заявило про занепокоєння у зв’язку з кібератакою проти сайтів українських державних установ і засудило будь-яку діяльність, яка поширює дезінформацію і порушує роботу державних інституцій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані інформацією про кібератаку на сайти українського уряду, в тому числі на сайт МЗС. Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій" - написав у Twitter речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. 

СБУ заявила,  що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща кібербезпека

Статті

Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону

Через скандали навколо порушення карантину Борис Джонсон наразі ближчий до відставки, аніж будь-коли з моменту свого призначення на прем'єрську посаду.
14 січня 2022 — Єгор Брайлян, для Європейської правди

У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ

Альянс виявився не готовий іти на поступки. По суті, є лише одна домовленість, якої досягли НАТО, США та РФ за два дні переговорів...
13 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії

Подальші кроки проти України матимуть реальну ціну та серйозні наслідки для РФ. У ЄС є шляхи та засоби для просування наших безпекових інтересів та інтересів наших партнерів.
12 січня 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики