МИД Польши осудил кибератаку против Украины

МИД Польши заявил об обескоенности в связи с кибератакой против сайтов украинских государственных учреждений и осудил любую деятельность, распространяющую дезинформацию и нарушающую работу государственных институтов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы озабочены информацией о кибератаке на сайты украинского правительства, в том числе на сайт МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая влечет распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институтов" - написал в Twitter представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Z niepokojem przyjmujemy informacje o ataku cybernetycznym na ukraińskie strony rządowe, w tym na stronę 🇺🇦 MSZ @MFA_Ukraine.



Stanowczo potępiamy wszelkie działania, których rezultatem jest szerzenie dezinformacji oraz zakłócanie funkcjonowania instytucji państwowych. pic.twitter.com/2JaXiihRsg — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 14, 2022

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских государственных учреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.

На стартовой странице МИД было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

В СБУ заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды