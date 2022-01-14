Греція в 2022 році вдруге підвищить мінімальну зарплату

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер оголосив про друге за рік підвищення мінімальної заробітної плати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Politico.

Анонсоване підвищення буде здійснено з 1 травня.

Уряд Греції вже збільшив щомісячну мінімальну заробітну плату на два відсотки з 1 січня цього року, довівши її до 663 євро на місяць.

Майбутнє підвищення мінімальної заробітної плати "буде значним, воно буде набагато вищим, ніж 2-відсоткове підвищення", - сказав Міцотакіс в інтерв'ю телеканалу ANT1.

Греція зіткнулася з високою інфляцією — 5,1% у грудні — через зростання цін на енергоносії.

За останні місяці Греція субсидувала більшість рахунків за електроенергію для домогосподарств, щоб зробити витрати на енергію доступнішими.

Цього тижня країна оголосила про додатковий пакет допомоги у розмірі 400 мільйонів євро.

Через різке зростання цін на енергоносії останнім часом більшість країн ЄС оголосили про низку заходів для підтримки домогосподарств. Останнім став шведський уряд, який оголосив про плани запропонувати компенсацію за грудневі, січневі та лютневі рахунки за електроенергію.

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