Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Греція в 2022 році вдруге підвищить мінімальну зарплату

П'ятниця, 14 січня 2022, 14:32

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер оголосив про друге за рік підвищення мінімальної заробітної плати. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Politico.

Анонсоване підвищення буде здійснено з 1 травня. 

У Британії енергокомпанія радила обійматися з домашніми тваринами, щоб не замерзнути

Уряд Греції вже збільшив щомісячну мінімальну заробітну плату на два відсотки з 1 січня цього року, довівши її до 663 євро на місяць. 

Майбутнє підвищення мінімальної заробітної плати "буде значним, воно буде набагато вищим, ніж 2-відсоткове підвищення", - сказав Міцотакіс в інтерв'ю телеканалу ANT1.

Греція зіткнулася з високою інфляцією — 5,1% у грудні — через зростання цін на енергоносії. 

За останні місяці Греція субсидувала більшість рахунків за електроенергію для домогосподарств, щоб зробити витрати на енергію доступнішими. 

Цього тижня країна оголосила про додатковий пакет допомоги у розмірі 400 мільйонів євро.

Через різке зростання цін на енергоносії останнім часом більшість країн ЄС оголосили про низку заходів для підтримки домогосподарств. Останнім став шведський уряд, який оголосив про плани запропонувати компенсацію за грудневі, січневі та лютневі рахунки за електроенергію.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція Енергетика

Статті

Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону

Через скандали навколо порушення карантину Борис Джонсон наразі ближчий до відставки, аніж будь-коли з моменту свого призначення на прем'єрську посаду.
14 січня 2022 — Єгор Брайлян, для Європейської правди

У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ

Альянс виявився не готовий іти на поступки. По суті, є лише одна домовленість, якої досягли НАТО, США та РФ за два дні переговорів...
13 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії

Подальші кроки проти України матимуть реальну ціну та серйозні наслідки для РФ. У ЄС є шляхи та засоби для просування наших безпекових інтересів та інтересів наших партнерів.
12 січня 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики