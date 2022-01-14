Греция в 2022 году во второй раз повысит минимальную зарплату

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг объявил о втором за год повышении минимальной заработной платы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Politico.

Анонсированное повышение будет осуществлено с 1 мая.

Правительство Греции уже увеличило ежемесячную минимальную заработную плату на два процента с 1 января этого года, доведя ее до 663 евро в месяц.

Будущее повышение минимальной заработной платы "будет значительным, оно будет намного выше, чем 2-процентное повышение", - сказал Мицотакис в интервью телеканалу ANT1.

Греция столкнулась с высокой инфляцией – 5,1% в декабре – из-за роста цен на энергоносители.

За последние месяцы Греция субсидировала большинство счетов за электроэнергию для домохозяйств, чтобы сделать расходы на энергию доступнее.

На этой неделе страна объявила о дополнительном пакете помощи в размере 400 миллионов евро.

Из-за резкого роста цен на энергоносители в последнее время большинство стран ЕС объявили о ряде мер по поддержке домохозяйств. Последним стало шведское правительство, которое объявило о планах предложить компенсацию за декабрьские, январские и февральские счета за электроэнергию.

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