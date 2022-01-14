Фатальна помилка прем'єра: чому Борис Джонсон може втратити посаду

12 січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробив гучну заяву в британському парламенті, яка може коштувати йому політичної кар’єри.

Очільник уряду Її Величності визнав свою участь у вечірці 20 травня 2020 року на Даунінг-стріт, 10 та вибачився за це.

Про те, чи вдасться йому втримати прем’єрську посаду і які наслідки це матиме для України, читайте в статті історика, журналіста-міжнародника Єгора Брайляна Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону.

2021 рік приніс нові карантинні скандали, пов’язані напряму з Борисом Джонсоном.

Несподівано в епіцентрі кризи стала вечірка, що пройшла 20 травня 2020 року в саду на Даунінг-стріт 10.

На неї були запрошені від 30 (за словами учасників) до 100 (дані журналістів) осіб для "розпивання напоїв на соціальній дистанції". Борис Джонсон стверджує, що був там лише 25 хвилин і що в нього було відчуття робочої події.

Саме про це він і заявив 12 січня під час сесії запитань до прем’єр-міністра.

Ця заява може коштувати Борису Джонсону прем’єрської посади.

Адже опозиція не могла не скористатися таким промахом прем’єра. Лідер тіньового кабінету та голова Лейбористської партії Кір Стармер закликав Джонсона "вчинити гідно та піти у відставку". Аналогічно вчинив і лідер ліберал-демократів Ед Д’юї.

Проте проблема не лише в опозиції. Проти Джонсона виступила й частина його однопартійців, зокрема Вільям Врегг, Керолін Ноукс та сер Роджер Гейл.

До добровільної відставки Джонсона закликають і лідер консерваторів Шотландії Дуглас Росс та голова лондонської Асамблеї консерваторів Ендрю Бофф.

Багато зараз залежить від уточнення деталей вечірки 20 травня 2020 року та від того, чи було порушення законодавства щодо заборони організовувати публічні заходи через пандемію коронавірусу.

Тому зараз ситуація залежить від Сью Грей, чиновниці, яка має прояснити всі деталі вечірок. За результатами її звіту депутати-консерватори будуть вирішувати долю нинішнього кабінету.

Більше про це і про наслідки у разі зміни влади в Британії – в матеріалі Єгора Брайляна Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону.