Роковая ошибка премьера: почему Борис Джонсон может потерять должность

12 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал громкое заявление в британском парламенте, которое может стоить ему политической карьеры.

Глава правительства Ее Величества признал свое участие в вечеринке 20 мая 2020 года на Даунинг-стрит, 10 и извинился за это.

О том, удастся ли ему удержать премьерскую должность и какие последствия это будет иметь для Украины, читайте в статье историка, журналиста-международника Егора Брайляна Похмелье для премьера: как нарушение карантина может стоить должности Борису Джонсону.

2021 год принес новые карантинные скандалы, связанные напрямую с Борисом Джонсоном.

Неожиданно в эпицентре кризиса оказалась вечеринка, прошедшая 20 мая 2020 года в саду на Даунинг-стрит 10.

На нее были приглашены от 30 (по словам участников) до 100 (по данным журналистов) лиц для "распития напитков на социальной дистанции". Борис Джонсон утверждает, что был там всего 25 минут и что у него было ощущение рабочего события.

Именно об этом он и заявил 12 января во время сессии вопросов премьер-министру.

Это заявление может стоить Борису Джонсону премьерской должности.

А ведь оппозиция не могла не воспользоваться таким промахом премьера. Лидер теневого кабинета и глава Лейбористской партии Кир Стармер призвал Джонсона "поступить достойно и уйти в отставку". Аналогично поступил и лидер либерал-демократов Эд Дьюи.

Однако проблема не только у оппозиции. Против Джонсона выступила и часть его однопартийцев, в частности Уильям Врэгг, Кэролин Ноукс и сэр Роджер Гейл.

К добровольной отставке Джонсона призывают и лидер консерваторов Шотландии Дуглас Росс и глава лондонской Ассамблеи консерваторов Эндрю Бофф.

Многое сейчас зависит от уточнения деталей вечеринки 20 мая 2020 года и от того, было ли нарушение законодательства о запрете организовывать публичные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Поэтому сейчас ситуация зависит от Сью Грей, чиновницы, которая должна прояснить все детали вечеринок. По результатам отчета депутаты-консерваторы будут решать судьбу нынешнего кабинета.

Больше об этом и последствиях в случае смены власти в Британии – в материале Егора Брайляна Похмелье для премьера: как нарушение карантина может стоить должности Борису Джонсону.