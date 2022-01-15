Зеленський призначив нового посла у Литві
Субота, 15 січня 2022, 09:56
Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України у Литві.
Відповідний указ №13/2022 від 14 січня оприлюднив Офіс президента, повідомляє "Європейська правда".
"Призначити Бешту Петра Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Литовській Республіці", - йдеться у документі.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Петро Бешта з 2020 року обіймає посаду генерального директора Політичного директорату Міністерства закордонних справ України. На цій посаді він був секретарем організаційного комітету із підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.
Раніше з 2015 року був заступником директора політичного департаменту МЗС.
У попередні роки Бешта був заступником постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, а також референтом третього президента України Віктора Ющенка.