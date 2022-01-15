Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Литве.

Соответствующий указ №13/2022 от 14 января обнародовал Офис президента, сообщает "Европейская правда".

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"Назначить Бешту Петра Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике", – говорится в документе.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Петр Бешта с 2020 года занимает должность генерального директора Политического директората Министерства иностранных дел Украины. В этой должности он был секретарем организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Ранее с 2015 года являлся заместителем директора политического департамента МИД.

В предыдущие годы Бешта являлся заместителем постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также референтом третьего президента Украины Виктора Ющенко.