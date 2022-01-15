США обговорили постачання газу до Європи у разі загострення конфлікту між РФ і Україною

Уряд США провів переговори з кількома міжнародними енергетичними компаніями щодо планів постачання природного газу в Європу на випадок загострення конфлікту між Росією та Україною.

Про це повідомили Reuters у п'ятницю двоє американських чиновників і два джерела в галузі, передає "Європейська правда".

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через будь-який конфлікт можуть порушити це постачання.

Будь-які перебої в постачанні російського газу до Європи посилили б енергетичну кризу, спричинену дефіцитом палива. Рекордні ціни на електроенергію підвищили рахунки споживачів, а також витрати бізнесу та викликали протести в деяких країнах.

Представники Держдепартаменту звернулися до компаній, щоб запитати, звідки можуть надійти додаткові поставки, якщо вони знадобляться.

Компанії повідомили урядовцям США, що глобальні поставки газу обмежені, і що доступного газу мало, щоб замінити великі обсяги з Росії, повідомили джерела в галузі.

Обговорення Держдепартаменту з енергетичними компаніями вів старший радник з енергетичної безпеки Амос Хохштейн, сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту США, також висловлюючись на умовах анонімності. Держдепартамент не просив компанії нарощувати виробництво, додав чиновник.

"Ми обговорили низку непередбачених ситуацій і поговорили про все, що ми робимо з нашими партнерами та союзниками", – повідомило джерело.

Крім того, щоб американські чиновники також запитали, чи мають компанії можливості для збільшення експорту та відкладення технічного обслуговування на місцях у разі потреби.

"Сполучені Штати пообіцяли підтримати Європу, якщо виникне дефіцит енергії через конфлікт або санкції", – повідомило джерело в галузі.

"Амос збирається у великі компанії, що виробляють СПГ, і такі країни, як Катар, щоб побачити, чи можуть вони допомогти Сполученим Штатам", — додав він, посилаючись на Хохштайна.

Прессекретар Ради національної безпеки США не коментував дискусії з енергетичними компаніями, але підтвердив, що планування на випадок надзвичайних ситуацій триває.

"Оцінка потенційних побічних ефектів та пошук шляхів їх зменшення – це належне управління та стандартна практика", – сказав речник.

Раніше президент США Джо Байден заявив президенту Росії Владіміру Путіну, що нова агресія Росії щодо України призведе до санкцій і збільшення присутності США в Європі.

Росія заперечує плани нападу на Україну і заявляє, що має право переміщувати свої війська на власній території, як їй заманеться.