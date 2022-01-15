США обсудили поставки газа в Европу в случае обострения конфликта между РФ и Украиной

Правительство США провело переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями по планам поставки природного газа в Европу на случай обострения конфликта между Россией и Украиной.

Об этом сообщили Reuters в пятницу два американских чиновника и два источника в отрасли, передает "Европейская правда".

Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и санкции США из-за любого конфликта могут нарушить эти поставки.

Любые перебои в поставках российского газа в Европу усилили бы энергетический кризис, вызванный дефицитом топлива. Рекордные цены на электроэнергию повысили счета потребителей, а также расходы бизнеса и вызвали протесты в некоторых странах.

Представители Госдепартамента обратились в компании, чтобы спросить, откуда могут поступить дополнительные поставки, если они понадобятся.

Компании сообщили чиновникам США, что глобальные поставки газа ограничены, и доступного газа мало, чтобы заменить большие объемы из России, сообщили источники в отрасли.

Обсуждение Госдепартамента с энергетическими компаниями вел старший советник по энергетической безопасности Амос Хохштейн, сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, также говоря на условиях анонимности. Госдепартамент не просил компании наращивать производство, добавил чиновник.

"Мы обсудили ряд непредвиденных ситуаций и поговорили обо всем, что мы делаем с нашими партнерами и союзниками", - сообщил источник.

Кроме того, чтобы американские чиновники также спросили, имеют ли компании возможности для увеличения экспорта и отложения технического обслуживания на местах в случае необходимости.

"Соединенные Штаты пообещали поддержать Европу, если возникнет дефицит энергии из-за конфликта или санкций", – сообщил источник в отрасли.

"Амос собирается в крупные компании, производящие СПГ, и такие страны как Катар, чтобы увидеть, могут ли они помочь Соединенным Штатам", — добавил он, ссылаясь на Хохштайна.

Пресссекретарь Совета национальной безопасности США не комментировал дискуссии с энергетическими компаниями, но подтвердил, что планирование на случай чрезвычайных ситуаций продолжается.

"Оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей их уменьшения – это надлежащее управление и стандартная практика", – сказал спикер.

Ранее президент США Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину, что новая агрессия России по отношению к Украине приведет к санкциям и увеличению присутствия США в Европе.

Россия отрицает планы нападения на Украину и заявляет, что имеет право перемещать свои войска на собственной территории, как ей заблагорассудится.