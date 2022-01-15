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Зимняя сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате

Суббота, 15 января 2022, 12:59

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится 24-28 января в гибридном формате, физическое присутствие делегатов будет ограничено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в документе бюро ПАСЕ, обнародованном депутатом Алексеем Гончаренко.

"Сессия будет организована в Страсбурге в гибридной манере, позволяющей всем членам ассамблеи участвовать в пленарных заседаниях и встречах комитетов физически или по видеоконференции" - говорится в документе.

Как уточнил Гончаренко, офлайн на сессии будут присутствовать только президент и вице-президенты Ассамблеи, главы комитетов, главы политических групп, главы национальных делегаций, один заместитель главы национальных делегаций от оппозиции, и один член секретариата, а также докладчики, чьи доклады включены в повестку дня.

Таким образом, в Страсбург из украинской делегации на этот раз смогут поехать сам Гончаренко, как докладчик, а также Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Сергей Соболев, один член секретариата, а также Александр Мережко как вице-президент ПАСЕ, впрочем, неизвестно, примет ли он участие в сессии. .

Напомним, российская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в этой связи ограничивают передвижение депутатов.

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