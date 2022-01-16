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США й Канада обговорили стримування агресії РФ проти України

Неділя, 16 січня 2022, 11:15

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступниця глави МЗС Канади Марта Морган обговорили подальше стримування російської агресії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Держдепу. 

Нагадаємо, Венді Шерман була ключовою представницею США на останніх переговорах з Росією. Марта Морган представляла Канаду на зустрічі Росія-НАТО 12 січня у Брюсселі. 

"Сторони домовилися продовжити тісну координацію задля стримування подальшої російської агресії проти України. Вони також закликали Росію почати деескалацію та підкреслили відданість дипломатичним шляхам.

Сторони домовилися, що будь-яка нова агресія проти України призведе до масштабних наслідків і великої ціни, включно зі скоординованими економічними обмеженнями проти РФ", - зазначають у комюніке. 

Детальніше про підсумки перемовин цього тижня - у статті У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ.

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США Канада Росія Україна-НАТО

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