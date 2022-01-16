США й Канада обговорили стримування агресії РФ проти України
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступниця глави МЗС Канади Марта Морган обговорили подальше стримування російської агресії проти України.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Держдепу.
Нагадаємо, Венді Шерман була ключовою представницею США на останніх переговорах з Росією. Марта Морган представляла Канаду на зустрічі Росія-НАТО 12 січня у Брюсселі.
"Сторони домовилися продовжити тісну координацію задля стримування подальшої російської агресії проти України. Вони також закликали Росію почати деескалацію та підкреслили відданість дипломатичним шляхам.
Сторони домовилися, що будь-яка нова агресія проти України призведе до масштабних наслідків і великої ціни, включно зі скоординованими економічними обмеженнями проти РФ", - зазначають у комюніке.
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