США и Канада обсудили сдерживание агрессии РФ против Украины

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель главы МИД Канады Марта Морган обсудили дальнейшее сдерживание российской агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Госдепа.

Напомним, Венди Шерман была ключевой представительницей США на последних переговорах с Россией. Марта Морган представляла Канаду на встрече Россия-НАТО 12 января в Брюсселе.

"Стороны договорились продолжить тесную координацию для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины. Они также призвали Россию начать деэскалацию и подчеркнули приверженность дипломатическим путям.

Стороны договорились, что любая новая агрессия против Украины приведет к масштабным последствиям и будет стоить дорого, включая скоординированные экономические ограничения против РФ", - отмечают в коммюнике.

Детальнее об итогах переговоров на этой неделе - в статье В НАТО сказали "нет": что изменили и какие последствия будут иметь переговоры Запада с РФ.

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