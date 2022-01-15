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Нуланд заявила про наявність у США 18 сценаріїв у разі вторгнення Росії в Україну

Субота, 15 січня 2022, 17:03

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у Сполучених Штатів є 18 сценаріїв на випадок російського вторгнення в Україну.

Про це вона сказала в інтерв’ю Financial Times.

Представники адміністрації Байдена вже заявляли, що США вже готові запровадити санкції у разі потреби, і їх масштаб залежатиме від характеру агресії Росії.

"Я не збираюся анонсувати 18 різних сценаріїв . . . Я б просто сказала, що наша відданість і розмови, які ми ведемо з нашими союзниками, стосуються того, щоб завдати дуже гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок у будь-якій формі", – сказала Нуланд.

Однак вона додала, що з точки зору США двері до дипломатичного рішення все ще відкриті, і Вашингтон працює над письмовими відповідями російським офіційним особам.

"Ми хочемо продовжити розмову. Ми вважаємо, що це потрібно робити на основі взаємності: у них є претензії, але й у нас є занепокоєння", - сказала Нуланд.

Поки що США пропонували обговорити контроль над озброєннями та обмеження на військові навчання в регіоні, але відхилили прохання Росії вивести війська з певних країн або заборонити розширення НАТО.

"Ми віримо, що ми можемо спричинити деескалацію і досягти певного прогресу в деяких із цих речей за допомогою дипломатії", - зазначила заступниця держсекретаря.

"Все, що ми зробили досі, — це вислухали один одного. Ми не починали тих переговорів, які вимагали б досягнення домовленостей, особливо якщо вони хочуть, щоб ці угоди мали обов’язкову силу. Тому нам знадобиться більше часу" - заявила вона.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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Росія США

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