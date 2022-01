Грузія засудила кібератаку на сайти ключових українських відомств

Грузія висловила солідарність з Україною у зв’язку з кібератакою на сайти уряду та низки міністерств.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву МЗС Грузії розмістило у Twitter.

"Грузія рішуче засуджує кібератаки проти України та її уряду. Такі дії абсолютно неприйнятні і створюють підгрунтя для ще більшої ескалації. Висловлюємо солідарність з МЗС України", - йдеться у повідомленні.

🇬🇪 strongly condemns cyber attacks against #Ukraine 🇺🇦 and its government. Actions of this kind are totally unacceptable and create ground for the further escalation of situation. We stand in solidarity with 🇺🇦 @MFA_Ukraine.