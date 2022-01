Грузия осудила кибератаку на сайты украинских министерств

Грузия выразила солидарность с Украиной в связи с кибератакой на сайты правительства и ряда министерств.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление МИД Грузии разместило в Twitter.

"Грузия решительно осуждает кибератаки против Украины и её правительства. Такие действия абсолютно неприемлемы и создают основу для еще большей эскалации. Выражаем солидарность с МИД Украины", - говорится в сообщении.

🇬🇪 strongly condemns cyber attacks against #Ukraine 🇺🇦 and its government. Actions of this kind are totally unacceptable and create ground for the further escalation of situation. We stand in solidarity with 🇺🇦 @MFA_Ukraine.