Посол Украины в Германии призвал Берлин срочно предоставить Украине оборонное оружие

Посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне визита главы МИД в Украину призвал Берлин пересмотреть позицию по поводу поставок оружия Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам дипломата, нежелание нового правительства ФРГ поставлять оружие "очень расстраивает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Народ Украины очень разочарован. Сейчас настал момент истины, кто настоящий друг", - сказал Мельник в комментарии агентству dpa.

Он отметил, что украинцам известно о договоренности коалиции следовать ограничительной политике по экспорту оружия, предусматривающему, что поставка оружия в кризисные районы невозможна. В то же время, по мнению Мельника, этот документ "не является Библией", и сейчас мир находится "в самой большой опасности развертывания огромной войны в центре Европы - самой худшей с 1945 года".

Он подчеркнул, что в ситуации, когда президент РФ Владимир Путин угрожает суверенитету и государственности Украины, украинцы имеют "священное право на самооборону".

"Поэтому мы обращаемся к правительству Германии, и в частности к министру иностранных дел Анналене Бербок, с просьбой срочно помочь Украине с необходимым оборонным оружием. Это моральный и человеческий долг", - подчеркнул Андрей Мельник.

Напомним, в понедельник 17 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибывает с первым визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. На следующий день у нее запланирована встреча в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения вопросов безопасности и деэскалации украино-российского конфликта.

Ранее посол выразил надежду на то, что новый канцлер Олаф Шольц продемонстрирует большее лидерство в вопросе конфликта между Россией и Украиной и сделает смелые шаги, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.