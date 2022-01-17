Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Італії затримали медсестру, яка робила фальшиві уколи від COVID-19 противникам вакцинації

відео
Понеділок, 17 січня 2022, 09:26

Італійська поліція заарештувала медсестру в Палермо за те, що вона нібито робила щеплення COVID-19 активістам, які виступають проти щеплень, щоб вони могли скористатися медичними сертифікатами для поїздок та доступу до барів, ресторанів та громадського транспорту.

Про це пише The Guardian.

Поліція використала приховану камеру, щоб зафіксувати дії 58-річної медсестри, яка працює в центрі вакцинації в столиці Сицилії.

На відео видно, як медсестра набирає дозу вакцини у шприц, а потім вибризкує її в серветку. Після цього вона робить укол порожнім шприцом у руку пацієнта.

Поліція також з'ясувала, що бустерна доза самої медсестри була підробленою, і її заарештували за звинуваченням у підробці документів та розтраті.

Це не перший подібний випадок в Італії. Десяткам медичних працівників, у тому числі щонайменше трьом лікарям, було пред'явлено звинувачення або проведено розслідування за підозрою в тому, що останні місяці вони робили фальшиві щеплення людям, причому деякі платили до 400 євро за цю послугу.

Нагадаємо, профспілка італійських поліцейських звернулася до голови поліції з проханням вирішити питання щодо закуплених захисних масок, які виявились рожевого кольору.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Вакцини

Статті

Настав час змінити політику Берліна щодо РФ: звернення німецьких експертів до уряду

Якщо Берлін обмежуватиметься символічними реакціями на ревізіоністські авантюри РФ – це лише спокушатиме Кремль на нові неприйнятні кроки...
17 січня 2022 — спільний лист 73 профільних німецьких експертів

Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію

У британській королівській родині стався ще один скандал. Проте тепер Букінгемському палацу довелося піти на безпрецедентні заходи.
14 січня 2022 — Володимир Куренной, для Європейскої правди

Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону

Через скандали навколо порушення карантину Борис Джонсон наразі ближчий до відставки, аніж будь-коли з моменту свого призначення на прем'єрську посаду.
14 січня 2022 — Єгор Брайлян, для Європейської правди