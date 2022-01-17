В Италии задержали медсестру, делавшую фальшивые уколы от COVID-19 противникам вакцинации

Итальянская полиция арестовала медсестру в Палермо за то, что она якобы делала прививки от коронавируса активистам, выступающим против прививок, чтобы они могли воспользоваться медицинскими сертификатами для поездок и доступа в бары, рестораны и общественный транспорт.

Об этом пишет The Guardian.

Полиция использовала скрытую камеру, чтобы зафиксировать действия 58-летней медсестры, работающей в центре вакцинации в столице Сицилии.

#Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19

È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022

На видео видно, как медсестра, набирает дозу вакцины в шприц, затем выбрызгивает ее в салфетку. После этого она делает укол пустым шприцем в руку пациента.

Полиция также выяснила, что бустерная доза самой медсестры была поддельной и ее арестовали по обвинению в подделке документов и растрате.

Это не первый подобный случай в Италии. Десяткам медицинских работников, в том числе по меньшей мере трем врачам, было предъявлено обвинение или проведено расследование по подозрению в том, что в последние месяцы они делали фальшивые прививки людям, причем некоторые платили до 400 евро за эту услугу.

Напомним, профсоюз итальянских полицейских обратился к главе полиции с просьбой решить вопрос о закупленных защитных масках, оказавшихся розового цвета.

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