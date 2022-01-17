Більшість сербів на референдумі підтримали зміни до конституції

Громадяни Сербії проголосували на референдумі за зміну конституції країни та схвалили судову реформу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

За попередніми результатами, 60,48% виборців сказали "так" зміні конституції на недільному референдумі.

Близько 39,52% виборців обрали варіант "ні". Референдуми щодо конституційних змін не мають жодного необхідного порогу в Сербії. За останніми офіційними даними, на виборчі дільниці прийшли близько 30% виборців.

Президент Сербії Александар Вучич, який оголосив результати, заявив, що за варіант "так" проголосувало приблизно на 400 тис. людей більше, ніж за варіант "ні".

"Я вітаю громадян Сербії, вони проголосували за конституційні зміни, я вітаю всіх, хто голосував як за, так і проти", – сказав Вучич.

Деякі з найважливіших змін на референдумі стосуються того, як у майбутньому обиратимуть суддів та прокурорів. Тепер парламент обиратиме лише верховного державного прокурора та п’ятьох із 15 суддів Конституційного суду. Усі інші судді та прокурори обиратимуться двома радами суддів.

По чотири члени кожної ради будуть так званими "видатними юристами", обраними парламентом. На відміну від теперішнього часу, міністр юстиції буде входити лише до складу прокурорської ради, а представники парламенту більше не будуть членами жодної ради.

Експерти кажуть, що зміни були необхідним кроком, але недостатніми, щоб гарантувати, що сербська судова система буде незалежною від політичного впливу.

Більшість опозиційних партій та деякі експерти закликали проголосувати "проти" на референдумі, заявивши, що він не має достатньої легітимності, коли парламент – без будь-якої опозиційної партії – ухвалив поправки. Вони наполягають, що все ще існує реальна можливість політичного впливу на судову владу.

Конституція Сербії 2006 року була прийнята в період високої напруженості щодо майбутнього Косова, колишньої сербської провінції, яка тоді була під опікою ООН, але виступала за незалежність.

Конституція підтвердила претензії Сербії на Косово як на невід’ємну і недоторканну частину її території, незважаючи на це Косово проголосило незалежність у 2008 році і відтоді було визнано більшістю держав ЄС.