Большинство сербов на референдуме поддержали конституционные изменения

Граждане Сербии проголосовали на референдуме за изменение конституции страны и одобрили судебную реформу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

По предварительным результатам, 60,48% избирателей сказали "да" изменению конституции на воскресном референдуме.

Около 39,52% избирателей избрали вариант "нет". Референдумы по конституционным изменениям в Сербии не имеют порога явки. По последним официальным данным, на избирательные участки пришло около 30% избирателей.

Объявивший результаты президент Сербии Александар Вучич заявил, что за вариант "да" проголосовало примерно на 400 тыс. человек больше, чем за вариант "нет".

"Я поздравляю граждан Сербии, они проголосовали за конституционные изменения, я поздравляю всех, кто голосовал как за, так и против", – сказал Вучич.

Некоторые из важнейших изменений в референдуме касаются того, как в будущем будут избираться судьи и прокуроры. Теперь парламент будет избирать только Верховный государственный прокурор и пять из 15 судей Конституционного суда. Все остальные судьи и прокуроры будут избираться двумя советами судей.

По четыре члена каждого совета будут так называемыми "выдающимися юристами", избранными парламентом. В отличие от настоящего времени, министр юстиции будет входить только в состав прокурорского совета, а представители парламента больше не будут членами ни одного совета.

Эксперты говорят, что изменения были необходимым шагом, но недостаточным, чтобы гарантировать, что сербская судебная система будет независимой от политического влияния.

Большинство оппозиционных партий и некоторые эксперты призвали проголосовать "против" на референдуме, заявив, что у него нет достаточной легитимности, когда парламент – без какой-либо оппозиционной партии – принял поправки. Они настаивают, что все еще есть реальная возможность политического влияния на судебную власть.

Конституция Сербии 2006 года была принята в период высокой напряженности в отношении будущего Косова, бывшей сербской провинции, которая тогда была под опекой ООН, но выступала за независимость.

Конституция подтвердила претензии Сербии на Косово как на неотъемлемую и неприкосновенную часть ее территории, но несмотря на это, Косово провозгласило независимость в 2008 году и с тех пор было признано большинством государств ЕС.