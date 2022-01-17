Глава МЗС Німеччини розповіла, про що планує говорити у Києві та Москві

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Київ планує обговорити оновлення двосторонніх відносин та зміцнення потенціалу України.

Про це йдеться у її заяві напередодні поїздки, пише "Європейська правда".

"У Києві я хочу дати зрозуміти, що ми не ведемо перемовини про Україну в обхід України. І як новий федеральний уряд, ми не лише продовжуємо виконувати свої зобов’язання – сьогоднішня 30-та річниця наших дипломатичних відносин є хорошою нагодою для оновлення. Для мене це передусім означає зміцнення потенціалу України. Тому я хочу поговорити про ініціативи щодо сталої модернізації української енергетики, розвитку ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту", - заявила Бербок, який приїде в Київ 17 січня.

Глава МЗС Німеччини 18 січня відправиться в Москву і планує там обговорити "довгий список конфліктних питань".

"Як новий федеральний уряд, ми хочемо ґрунтовних і стабільних відносин з Росією. Список конфліктних питань, про які ми маємо говорити, довгий. Останнім часом вони кидають дедалі темнішу тінь на можливості співпраці, що принесла б користь людям наших двох країн: у науці та культурі, у торгівлі та інвестиціях, у відновлюваних джерелах енергії, у боротьбі з кліматичною кризою, яка також стає все гіршою в Росії", - сказала Бербок.

В Київ разом із німецьким міністром у понеділок прибуде також глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

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