Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МИД Германии рассказала, о чем планирует говорить в Киеве и Москве

Понедельник, 17 января 2022, 09:49

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев намерена обсудить обновление двусторонних отношений и укрепление потенциала Украины.

Об этом говорится в ее заявлении в преддверии поездки, пишет "Европейская правда".

"В Киеве я хочу дать понять, что мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство, мы не только продолжаем выполнять свои обязательства – сегодняшняя 30-я годовщина наших дипломатических отношений является хорошим поводом для обновления. Для меня то прежде всего означает укрепление потенциала Украины. Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинской энергетики, развитии рынка зеленого водорода и предложении поддержки киберзащиты", - заявила Бербок, которая приедет в Киев 17 января.

Глава МИД Германии 18 января отправится в Москву и планирует там обсудить "длинный список конфликтных вопросов".

"Как новое федеральное правительство, мы хотим основательных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных вопросов, о которых мы должны говорить, длинный. В последнее время они бросают все более темную тень на возможности сотрудничества, что принесло бы пользу людям наших двух стран: в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом, который также становится все хуже в России", - сказала Бербок.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия

Статьи

Более проевропейские Нидерланды: какие изменения анонсирует новое правительство Рютте

Несмотря на сохранение старой коалиции, новое правительство Нидерландов обещает изменить свой курс по углублению европейской интеграции и расширению ЕС (укр.)
17 января 2022 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Пришло время менять политику в отношении России: обращение немецких экспертов к правительству

Если Берлин будет ограничиваться символическими реакциями на ревизионистские авантюры РФ - это будет лишь искушать Кремль идти на новые выходки. 
17 января 2022 — письмо 73 профильных немецких экспертов

Худший из принцев: как сын Елизаветы II подставил британскую монархию

Британскую королевскую семью сотряс еще один скандал. Однако теперь Букингемскому дворцу пришлось пойти на беспрецедентные меры.
14 января 2022 — Владимир Куренной, для Европейской правды