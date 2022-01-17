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Терорист Брейвік постане перед судом з проханням про дострокове звільнення

Понеділок, 17 січня 2022, 12:46

Норвезький масовий вбивця Андерс Брейвік у вівторок постане перед судом після 10 років за ґратами, стверджуючи, що він більше не становить небезпеки для суспільства, і намагаючись добитися дострокового звільнення зі свого 21-річного ув'язнення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Слухання триватиме три дні, але вирок буде оголошено лише за кілька тижнів.

Терорист Брейвік, який вбив 77 людей в Осло, проситиме про помилування

У 2011 році Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоєя і застрелити 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

Брейвік відбуває максимальний термін покарання у Норвегії - 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Ультраправий терорист не виявляв докорів сумління відтоді, як скоїв злочин, і сім'ї жертв та постраждалих побоюються, що він публічно відстоюватиме свої крайні погляди під час слухань. 

За словами експертів, слухання навряд чи забезпечать Брейвіку дострокове звільнення.

В Осло зносять колишню будівлю уряду з фресками Пікассо, де скоїв теракт Брейвік

Під час судового процесу у 2012 році Брейвік щодня входив до зали суду, салютуючи стиснутим кулаком, і заявляв батькам жертв, що хотів би вбити більше людей. 

Він намагався створити фашистську партію у в'язниці та зв'язувався поштою з правими екстремістами в Європі та США. Співробітники в'язниці конфіскували багато з цих листів, побоюючись, що Брейвік надихне інших на вчинення насильницьких нападів.

У 2016 році він подав до суду на уряд, заявивши, що його ізоляція від інших ув'язнених, часті обшуки з роздяганням та той факт, що на початковому етапі ув'язнення на нього часто одягали кайданки, порушували його права людини. Брейвік виграв справу, але у 2017 році рішення було скасоване вищими судами.

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тероризм Норвегія

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