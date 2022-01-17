Террорист Брейвик предстанет перед судом с просьбой о досрочном освобождении

Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик во вторник предстанет перед судом после 10 лет за решеткой, утверждая, что он больше не представляет опасности для общества, и пытаясь добиться досрочного освобождения из своего 21-летнего заключения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Слушание будет продолжаться три дня, но приговор будет оглашен только через несколько недель.

В 2011 году Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой у кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего уехал на остров Утойя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

Брейвик отбывает максимальный срок в Норвегии - 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он вправе потребовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Ультраправый террорист не обнаруживал угрызений совести с тех пор, как совершил преступление, и семьи жертв и пострадавших опасаются, что он будет публично отстаивать свои крайние взгляды во время слушаний.

По словам экспертов, слушания вряд ли обеспечат Брейвику досрочное освобождение.

Во время судебного процесса в 2012 году Брейвик ежедневно входил в зал суда, салютуя сжатым кулаком, и заявлял родителям жертв, что хотел бы убить больше людей.

Он пытался создать фашистскую партию в тюрьме и связывался по почте с правыми экстремистами в Европе и США. Сотрудники тюрьмы конфисковали многие из этих писем, опасаясь, что Брейвик вдохновит других на совершение насильственных нападений.

В 2016 году он подал в суд на правительство, заявив, что его изоляция от других заключенных, частые обыски с раздеванием и тот факт, что на начальном этапе заключения на него часто надевали наручники, нарушали его права человека. Брейвик выиграл дело, но в 2017 году решение было отменено высшими судами.