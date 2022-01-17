Лукашенко анонсировал совместные учения РФ и Беларуси в феврале

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение в феврале совместных с РФ военных учений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило государственное агентство Беларуси БелТА.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси – это тоже предел Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам нужно в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Западу (Прибалтика и Польша) и югу (Украина)".

Министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного обучения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале.

Как сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной обсуждены, точная дата еще определяется.

"Мы учебу планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нам не упрекали, что мы здесь с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - заявил Лукашенко.

Россия, близкий союзник Беларуси, обеспокоила Запад и Киев наращиванием войск у границ Украины и угрожающей риторикой, вызывающей опасения по поводу планов вторжения.

Москва отрицает любой такой план, но использовала противостояние для того, чтобы предъявить требования гарантий безопасности со стороны Запада, включая прекращение расширения НАТО.