Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Лукашенко анонсировал совместные учения РФ и Беларуси в феврале

Понедельник, 17 января 2022, 13:13

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение в феврале совместных с РФ военных учений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило государственное агентство Беларуси БелТА.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси – это тоже предел Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам нужно в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Западу (Прибалтика и Польша) и югу (Украина)".

Министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного обучения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале.

Как сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной обсуждены, точная дата еще определяется.

"Мы учебу планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нам не упрекали, что мы здесь с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - заявил Лукашенко.

Россия, близкий союзник Беларуси, обеспокоила Запад и Киев наращиванием войск у границ Украины и угрожающей риторикой, вызывающей опасения по поводу планов вторжения.

Москва отрицает любой такой план, но использовала противостояние для того, чтобы предъявить требования гарантий безопасности со стороны Запада, включая прекращение расширения НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Россия

Статьи

Более проевропейские Нидерланды: какие изменения анонсирует новое правительство Рютте

Несмотря на сохранение старой коалиции, новое правительство Нидерландов обещает изменить свой курс по углублению европейской интеграции и расширению ЕС (укр.)
17 января 2022 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Пришло время менять политику в отношении России: обращение немецких экспертов к правительству

Если Берлин будет ограничиваться символическими реакциями на ревизионистские авантюры РФ - это будет лишь искушать Кремль идти на новые выходки. 
17 января 2022 — письмо 73 профильных немецких экспертов

Худший из принцев: как сын Елизаветы II подставил британскую монархию

Британскую королевскую семью сотряс еще один скандал. Однако теперь Букингемскому дворцу пришлось пойти на беспрецедентные меры.
14 января 2022 — Владимир Куренной, для Европейской правды