Глава МЗС Ірландії наказав розслідувати вечірку у відомстві у розпал пандемії

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені доручив своєму генеральному секретареві розслідувати "імпровізовану" вечірку з шампанським, влаштовану під час карантину у червні 2020 року.

Про це пише Independent, повідомляє "Європейська правда".

"13 січня він попросив свого нинішнього генерального секретаря повідомити про імпровізоване зібрання в департаменті в червні 2020 року і попросив подати цей звіт до кінця місяця", - повідомив прессекретар міністра.

Щонайменше 20 державних службовців без масок святкували отримання Ірландією місця у Раді Безпеки ООН, тоді як у країні були заборонені зібрання понад шести осіб у закритих приміщеннях.

Ковені заперечує свою причетність до зібрання, але визнав, що дізнався про інцидент тієї ночі, коли це сталося, і нічого не зробив. Міністерство закордонних справ вибачилося за інцидент і визнало, що порушило правила COVID-19.

Аналогічним розслідування проводиться щодо чиновників уряду Великої Британії за неодноразове порушення правил COVID-19, коли мешканці були змушені залишатися вдома.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон зізнався, що був на вечірці з напоями в саду на Даунінг-стріт під час першого карантину і вибачився за це у парламенті.

Пізніше офіс прем'єра змушений був вибачатися перед королевою Єлизаветою II після того, як з'ясувалося, що його співробітники влаштували вечірки напередодні похорону принца Філіпа, в той час, коли зібрання людей в приміщенні було заборонено.

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